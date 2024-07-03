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20:08, 3 июля 2024Путешествия

Взрыв катера с пассажирами в порту Сочи попал на видео

«ЧП Сочи»: в порту Сочи взорвался катер с двумя пассажирами на борту

В порту Сочи взорвавшийся катер с двумя пассажирами на борту попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 2 июня. Взрыв оказался настолько сильным, что весь корпус плавательного средства потрескался, а стекла вылетели. Однако пассажиры катера не пострадали.

Предполагается, что причиной взрыва стало скопление паров бензина.

Ранее рулевой лодки не выжил после столкновения с туристическим катером в Ростовской области. Трагедия произошла в субботу, 29 июня, в городе Азове в российском регионе на повороте, который соединяет канал реки Азовки с Доном.

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      Марк Успенский
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