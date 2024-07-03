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08:02, 3 июля 2024Экономика

В России захотели использовать криптовалюты для обхода санкций

«Известия»: в РФ могут разрешить рассчитываться между странами в стейблкоинах
СюжетКурс доллара:

Фото: Global Look Press

В России захотели разрешить использовать стейблкоины для обхода санкций. О намерениях рассчитываться с партнерами в других странах криптовалютах сообщает газета «Известия».

По словам запредседателя Центробанка Алексея Гузнова, власти хотят легализовать стейблкоины для трансграничных расчетов и позволить переводить такие активы на территорию РФ, накапливать их и использовать для платежей хотя бы в качестве эксперимента. Бизнес полагает, что это позволит проще рассчитываться со странами БРИКС в условиях санкций.

Стейблкоины привязаны к стоимости базового актива (например, курсу доллара или золота), а их резервы для стабилизации курса обеспечены реальными активами, что снижает их волатильность. Стейблкоины позволяют рассчитываться без SWIFT и других платежных систем, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Подобные криптовалюты трудно отслеживать регуляторам третьих стран, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С их помощью можно проводить трансакции лицам под санкциями, не опасаясь вторичных мер.

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Однако российскому бизнесу и партнерам в странах БРИКС лучше применять монеты, не привязанные к доллару, евро или иным «токсичным» мировым резервным валютам, добавила она. По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, легализация стейблкоинов облегчит уплату налогов и сделает процесс проведения таких сделок более понятным.

На фоне усиления санкционного давления со стороны западных стран Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил создать криптовалютный фонд из добытых в России токенов для проведения расчетов с внешними партнерами. Добытую криптовалюту предложили использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот. По задумке расчеты с контрагентами будут проводиться не самой криптовалютой, а правом требования к ней путем выпуска ЦФА.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) имеют конкретный эмитент (выпускающее актив лицо) — последние с марта 2024 года разрешены к использованию в международных расчетов из-за опасений иностранных компаний вторичных санкций и неконвертируемости и низкой ликвидности, отмечают эксперты.

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