В российском городе возмутились соседством эротического салона с воскресной школой

В Кургане епархия возмутилась соседством эротического салона с воскресной школой

В Кургане в одном здании с воскресной школой находится эротический салон. Пресс-секретарь епархии российского города Михаил Насонов в эфире телеканала «Спас» возмутился таким соседством и попросил обратить внимание на проблему.

«Второй этаж [здания] принадлежит муниципалитету и находится в аренде у епархии, а третий этаж — это частники, и там арендует [помещение] соответствующий салон, где такие услуги оказываются. Вот такое "замечательное" соседство епархиальной воскресной школы и замаскированной проституции», — заявил Насонов, уточнив, что салон работает давно под разными вывесками.

По его словам, проведенные проверки результата не дали, а у правоохранительных органов не возникло претензий к деятельности заведения. «Проверки идут с 2021-2022 года. Салон сменил название, но их соцсети и сайты работают. Были отказные по заявлениям. Но проверки еще идут», — отметил пресс-секретарь епархии.

При этом Насонов обратил внимание, что основная проблема заключается не столько в соседстве, сколько в самом факте существования таких заведений. «У нас проституция вроде как запрещена, а под видом салона уже разрешена», — заключил он.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон под окнами администрации. Одна из горожанок назвала заведение борделем и заявила, что иногда слышит крики девушек, просящих о помощи.