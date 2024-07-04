Беженцы из Часова Яра рассказали об охоте ВСУ за мирными жителями

РИА: солдаты ВСУ устраивали сафари за мирными жителями в Часове Яре

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из жестокости преследовали мирных жителей в Часов Яре. Об охоте бойцов украинской армии на людей в разговоре с РИА Новости рассказали беженцы.

«Я говорю, это было как сафари, что-ли, охота за людьми. Они [беспилотники ВСУ], получается, били-били, а утром [сосед] дядя Саша вышел в туалет, и они прям на голову [сбросили боеприпас] и он до сих пор лежит там», — приводятся в публикации слова эвакуированной пожилой женщины.

Она добавила, что беспилотники ВСУ целенаправленно преследовали мирных жителей в течение 2,5 месяца. Женщина уверена, что если бы ее не эвакуировали солдаты Российской армии, то их убежище разрушили бы украинские дроны.

Ранее Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над районом Новый в городе Часов Яр. Выйти на новые рубежи удалось военнослужащим «Южной» группировки войск.