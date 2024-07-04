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10:40, 4 июля 2024Путешествия

Более десятка пассажиров отравились испорченной едой в самолете и обратились к врачам

Daily Mail: пассажиры самолета Delta Airlines отравились испорченной едой

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку из-за испорченного бортового питания. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла 3 июля на рейсе из Детройта (США) в Амстердам (Нидерланды). Пилоты были вынуждены прервать полет и сесть в Нью-Йорке из-за того, что более десятка пассажиров отравились едой.

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Уточняется, что в самолете было 277 путешественников. В результате 14 пассажиров и 10 членов экипажа обратились к врачам, при этом все они отказались от госпитализации. Затем Delta Airlines разместила всех клиентов в гостинице и перебронировала им билеты на ближайший рейс в Амстердам.

Ранее пассажирский лайнер Air New Zealand провел в воздухе девять часов с неисправностью, прежде чем вернулся в аэропорт. Во время полета выяснилось, что один двигатель израсходовал больше топлива, чем другой.

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      Мария Борисова
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