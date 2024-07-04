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16:02, 4 июля 2024Ценности

Бренд Diesel обругали в сети за рекламу с фейковыми знаменитостями

Фото: @joshklinejoshkline

Пользователи сети обругали итальянский бренд Diesel за рекламу с фейковыми знаменитостями. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модной марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото запечатлены позирующая в прозрачном платье и розовом нижнем белье телезвезда Ким Кардашьян, а также рэпер Дрейк, одетый в черный свитшот, джинсы и рваную куртку из денима. В то же время на других снимках предстали певица Селена Гомес в светло-коричневом платье длины мини с сетчатым верхом и актриса Эмма Стоун в «рваном» облегающем наряде.

В описании к кадрам представители Diesel уточнили, что все рекламные кадры созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Однако юзеры не оценили данную рекламу и призвали бойкотировать бренд в комментариях под постом. «Пришло время попрощаться с любимым брендом», «Все это может быть оригинально, но нейросеть все портит», «Похоже, Diesel не может себе позволить настоящих звезд», «Сами знаменитости дали на это согласие?», «Это ужасно», «Вы заслуживаете бойкот. Нейросеть разрушает все», — возмущались они.

В мае американский бренд Alexander Wang снял рекламу с участием двойников звезд и подвергся критике в сети.

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      Мария Винар
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