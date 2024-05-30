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15:49, 30 мая 2024Ценности

Реклама Alexander Wang с участием двойников звезд напугала пользователей сети

Кадр: @alexanderwangny

Реклама американского бренда Alexander Wang с участием двойников звезд напугала пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модной марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео запечатлены девушки, похожие на певиц Бейонсе, Тейлор Свифт и Ариану Гранде, а также телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер. Так, они продемонстрировали на камеру черный кожаный аксессуар с металлическими шипами из новой коллекции Ricco.

Данный ролик набрал более 24 тысяч просмотров. Поклонники звезд не оценили рекламную кампанию бренда, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Знаменитости с Shein», «Это намек на то, что ваши сумки — дешевые подделки?», «Вызывайте полицию», «При просмотре видео мне стало страшно. Теперь мне будут сниться кошмары с участием двойника Арианы Гранде», «Подождите, а они знают об этом?», «Вашу страницу взломали?» — возмущались они.

В декабре прошлого года Alexander Wang обвинили в насмешке над верующими из-за бюстгальтера в рождественской рекламе.

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      Мария Винар
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