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21:58, 4 июля 2024Культура

Бузова случайно раскрыла имя своего поклонника

Бузова восхитилась, что поклонник Дмитрий прислал ей в Колумбию красные розы

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова случайно раскрыла имя своего поклонника. В своем аккаунте в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она восхитилась поступком мужчины, который прислал ей в Колумбию букет красных роз.

«Я в шоке. На другой конец земли доставить шикарный букет. Фантастика», — рассказала артистка на видео.

При этом в процессе съемки цветов звезда спрятала записку, на которой была подпись поклонника, чтобы подписчики «не увидели лишнего». Но имя мужчины все-таки засветилось на видео, в открытке было написано: «От Дмитрия с любовью».

Ранее Бузова призвала бывшего мужа, российского футболиста Дмитрия Тарасова вернуть ей машину, подаренную в браке. Она вспомнила, как экс-супруг забрал у нее автомобиль Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, а потом в одном из интервью заявил, что ему стыдно за этот поступок.

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