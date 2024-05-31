Бузова призвала бывшего мужа вернуть ей машину

Бузова призвала Тарасова вернуть ей подаренную в браке машину

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призвала бывшего мужа, российского футболиста Дмитрия Тарасова вернуть ей подаренную в браке машину. Об этом она заявила в ходе шоу «Пожалуйста, не рассказывай», выпуск доступен на Rutube.

Артистка вспомнила, как экс-супруг забрал у нее автомобиль Mercedes-AMG GLE 63 Coupe. «Он в каком-то интервью сказал: "Мне очень стыдно, что я так с ней поступил". Ну, если стыдно — верни тачку», — возмутилась исполнительница.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году, а спустя четыре года развелись.

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