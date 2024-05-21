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10:32, 21 мая 2024Культура

Бузова назвала самого стильного представителя шоу-бизнеса

Бузова назвала себя самым стильным человеком в шоу-бизнесе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский ведущая и певица Ольга Бузова назвала самого стильного представителя российского шоу-бизнеса. Своим мнением она поделилась в разговоре с News.ru во время 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

Артистка призналась, что считает себя самой стильной звездой в России.

«Про себя говорить можно?» — отреагировала исполнительница, рассмеявшись. Бузова также добавила, что присвоенный ей статус демонстрирует ее хороший вкус.

Ранее российская певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни Ольги Бузовой.

В начале мая певица и ведущая расплакалась из-за татуировки, которую увидела у своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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