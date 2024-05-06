Бузова расплакалась на телешоу из-за татуировки Давы

Бузова расплакалась на телешоу из-за парной татуировки с Давой

Российская певица Ольга Бузова расплакалась прямо во время телешоу, когда решила проверить сохранность татуировки, которую они делали в паре с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Увидев на его теле рисунок в первозданном виде, она удивилась, что блогер сохранил тату, передает «Пятый канал».

Предполагается, что слезы певицы вызвали нахлынувшие воспоминания о не самим легком и приятном разрыве отношений с Давой. По ее словам, после расставания они ни разу не смогли нормально поговорить. Вероятно, на этом моменте нервы певицы сдали, это задело ее за живое. После того, как она заплакала, она захотела сменить тему.

«Я не буду эту тему обсуждать. Давид, прекращай», — попросила Ольга Бузова.

Впоследствии СМИ отследили, что Манукян вновь подписался на соцсети своей экс-возлюбленной после шоу. Пара рассталась три года назад, тогда Бузова обвинила Даву в рукоприкладстве. После этих отношений певица больше не вступала в новые.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров порассуждал о перспективах замужества Ольги Бузовой. В марте он сделал ей предложение руки и сердца. В ходе телешоу артист заявил, что «никогда в жизни» больше не женится, однако на вопрос ведущей о том, можно ли ей выйти замуж, ответил словами: «За меня — да. На тебе бы я женился».