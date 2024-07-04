Число успешных атак на российские финансовые организации резко упало

PT: число успешных хакерских атак на финансовые организации РФ упало на треть

По итогам первой половины 2024 года число успешных хакерских атак на российские финансовые организации упало на треть в сравнении с тем же периодом 2023-го и составило 74 случая. О резком снижении результативности нападений со стороны киберпреступников сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Positive Technologies (PT).

Эксперты компании зафиксировали сокращение числа кибератак на банки, страховые компании, биржи и другие российские финансовые организации. Под успешностью нападений подразумевались проникновение злоумышленников в информационную систему и реализация значимых для нее угроз.

Аналитики связали резкий спад эффективности кибератак прежде всего с повышением уровня информационной безопасности в отечественных финорганизациях. На этом фоне компании смогли лучше подготовиться к потенциальным угрозам со стороны хакеров, резюмировали в PT.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о снижении числа хакерских DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) на участников кредитно-финансового сектора российской экономики. Несмотря на подобную динамику, в регуляторе отметили, что такого рода компьютерные нападения по-прежнему остаются востребованными среди злоумышленников. На их долю приходится 41,2 процента от общего числа проанализированных инцидентов.