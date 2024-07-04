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09:07, 5 июля 2024Ценности

Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя топлес с золотым чокером на шее, прикрыв рукой обнаженную грудь.

Фото: @emrata

Знаменитость сделала легкий макияж: она оформила черные графичные стрелки, а на губы нанесла нюдовый сияющий блеск.

В июне сообщалось, что Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в крошечном купальнике.

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      Карина Черных
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