Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя топлес с золотым чокером на шее, прикрыв рукой обнаженную грудь.

Фото: @emrata

Знаменитость сделала легкий макияж: она оформила черные графичные стрелки, а на губы нанесла нюдовый сияющий блеск.

В июне сообщалось, что Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в крошечном купальнике.