Модель Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в крошечном купальнике

Американская модель Эмили Ратаковски пришла в кинотеатр в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Моргана Махера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя манекенщица запечатлена на фоне кресел. На ней раздельный купальник красно-оранжевого цвета, состоящий из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Для съемки знаменитость сделала легкий макияж и распустила волосы, уложив их в аккуратную прическу.

«Один билет, пожалуйста», — подписал Махер, который является автором фотосессии.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала откровенное фото в честь дня рождения. Тогда модель была запечатлена лежащей в ванной. В одной руке она держала бокал с напитком, а другой — прикрывала обнаженную грудь.