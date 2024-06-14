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04:02, 14 июня 2024Ценности

Эмили Ратаковски показала откровенное фото в честь 33-летия

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото в честь 33-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке манекенщица запечатлена лежащей в ванной, в руке она держит бокал с напитком. При этом она предстала перед камерой обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья.

Поклонники оценили кадр в комментариях под постом, который набрал более 500 тысяч лайков. «Какая женщина», «Ты прекрасна», «Шикарная», «Как всегда ты выглядишь великолепно. Больше фото нам», «Очень горячо», — писали они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась без штанов для модного журнала CAP 74024. Модель поделилась видео со съемки, на котором она предстала лежащей на подоконнике офисного кабинета, приподняв ягодицы и ноги.

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      Карина Черных
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