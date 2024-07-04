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12:01, 4 июля 2024Силовые структуры

Француз Винатье сделал неожиданное признание на суде

Гражданин Франции Винатье на суде признался в любви к России

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Защита гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) настаивала на избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы. При этом сам мужчина сделал на суде неожиданное признание, сообщает ТАСС.

Адвокаты Винатье считают неубедительными доводы следствия о том, что их подзащитный может оказать давление на свидетелей.

Также сообщается, что Винатье на судебном заседании признался в любви к России. «Я люблю Россию. Моя жена — русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», — сказал мужчина.

Ранее Московский городской суд оставил под стражей Винатье. Мужчина проходит обвиняемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

По версии следствия, француз несколько лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности государства.

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      Екатерина Кашурникова
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