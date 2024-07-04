Кремль исключил посредничество Эрдогана на переговорах по Украине. Москва настаивает на своих условиях прекращения огня

Кремль исключил посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в переговорах по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что турецкий лидер станет посредником на этих переговорах, представитель Кремля сказал: «Нет, невозможно». Песков добавил, что урегулирование украинского конфликта обсуждалось на продлившейся два часа встрече Эрдогана и президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Астане.

Турецкий лидер в ходе беседы пообещал российскому коллеге, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине. По мнению Эрдогана, положить конец конфликту можно сначала прекращением огня, а затем миром. Он также выразил уверенность, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.

В июне Путин выступил с мирным предложением по Украине. Он назвал два условия прекращения российской стороной огня в зоне проведения специальной военной операции. Одним из них является вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, власти Украины должны будут официально уведомить об отказе присоединения республики к НАТО.

Турция предложила площадку для возобновления переговоров

В мае источник агентства РИА Новости рассказал, что власти Турции регулярно поднимают вопрос о готовности возобновить стамбульский формат переговоров по Украине. Однако, посетовал он, Анкара так и не получила ответов по данному вопросу.

«Постоянно поднимается с нашей стороны на самом высоком уровне. Господин президент [Эрдоган] внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон [на предложение Турции]», — рассказал источник.

8 марта Эрдоган заявил, что Анкара подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Он также выразил сожаление, что стамбульская мирная инициатива не привела к завершению конфликта и подчеркнул, что конфликт должен завершиться путем переговоров. При этом турецкий лидер отмечал, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.

Украина отказалась прекратить боевые действия для переговоров

2 июня премьер-министр Венгрии Вектор Орбан предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Москвой. Киев это предложение отверг. Как сообщил замглавы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква, Украина планирует добиваться урегулирования конфликта по линии так называемых саммитов мира, организованных Киевом.

Позднее Зеленский допустил, что Путина могут пригласить на следующий «саммит мира», уточнив, что не ждет участия президента Росси в возможных переговорах «в ближайшее время». Он также порассуждал о «справедливом конце» украинского конфликта, высказав мнение, что для этого необходимы совместные усилия США и Китая, руководство которых должно «оставить в стороне разногласия».