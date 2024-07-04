Монах провел 30 лет в гробу и помог ученице выиграть в лотерею

Проспавший 30 лет в гробу монах из Таиланда помог ученице выиграть в лотерею

Монах, который 30 лет провел в гробу, помог ученице выиграть в лотерею. Об этом пишет The Thaiger.

Пхра Кру Викорам Вачирисан, настоятель храма Бан Рай Май в Таиланде, с 1994 года спал в коричневом гробу с надписью, отмечающей тайский год 2537 (1994). В гробу также лежит записка, в которой сказано, что, когда Пхра Кру Викорама не станет, тело должно быть немедленно кремировано без каких-либо церемоний, а любого, кто ослушается этих указаний, ждут тяжелые последствия.

Пхра Кру Викорам объяснил, что эта необычная привычка появилась у него после путешествия в провинцию Пхичит. Во время его визита не стало настоятеля местного храма, а жители деревни не смогли купить гроб из-за нехватки средств. Этот случай заставил его задуматься о конце своей жизни, поэтому он решил купить гроб заранее. Монах использует его не только как постель, но и как инструмент для самоанализа и напоминание о неизбежности конца земного пути.

«Это не история, придуманная для создания контента или с какой-либо другой целью. Это просто способ напомнить себе, что конец неизбежен для всех. Некоторые люди интерпретировали мой сон в гробу в течение 30 лет как знак удачи или счастливых чисел, таких как 30 и 03. Я считаю это простым совпадением и не советую слишком привязываться или зацикливаться на подобных поверьях», — сказал Пхра Кру Викорам.

37-летняя Сринам Кансат пришла в храм Пхра Кру Викорама, потому что ее прабабушка рассказывала ей о монахе. После этого она стала его ученицей. Кансат использовала цифры с гроба учителя для участия в лотерее и выиграла. «Он спит в гробу все эти годы. Моя вера в него охватывает все аспекты его учений и действий. Он постоянно работал над развитием и обновлением храма. В этот раз я получила от храма счастливое число и выиграла в лотерею. Я планирую сделать пожертвование храму в знак благодарности», — рассказала Кансат.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься групповым сексом с ним и другими священнослужителями. Он утверждал, что это необходимо для достижения высшего уровня познания и освобождения от всех страданий.