Необычную королеву красоты выбрали в Татарстане

В Татарстане выбрали самую красивую корову голштинской породы

В Татарстане прошел необычный конкурс красоты — в регионе выбрали самую красивую корову голштинской породы. Об этом сообщает «НТР 24».

Уточняется, что в конкурсе приняли участие телки — еще не рожавшие молодые коровы — молочной породы. Буренок оценивала группа судей, куда в том числе вошел международный оценщик Национальной Ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгрии Шебек Тамаш.

Жюри оценивало коров по нескольким критериям. Так, они обращали внимание на упитанность животных, глубину туловища и ширину груди. Чтобы оценить темперамент и походку, буренок проводили по манежу. В это время судьи отмечали, умеет ли животное идти в заданном человеком направлении и соблюдает ли темп.

Финалисток оказалось три: бронзу получила буренка из СХПК «Тан», серебро — корова из «Красного востока Агро», а королевой данного конкурса красоты признали телку из СХПК «Урал».

Победительница конкурса, а также серебряные и бронзовые призеры примут участие в конкурсе-выставке «Золотая осень», который пройдет в Москве в начале октября.

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