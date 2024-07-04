Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 4 июля 2024Силовые структуры

Полиция освободила захваченного вооруженным преступником российского пенсионера

В Орловской области полиция освободила пенсионера, захваченного преступником

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Орловской области полицейские освободили 87-летнего местного жителя, которого захватил вооруженный ножом мужчина. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Пенсионера взяли в заложники в поселке Голубки Мценского района. Правоохранительные органы сначала вели переговоры с захватчиком, однако они не увенчались успехом. Тогда было решено провести спецоперацию по освобождению пожилого мужчины, в ходе которой силовик прицельным выстрелом ранил подозреваемого. Его увезли в больницу.

Врачи оказывают медицинскую помощь пенсионеру. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют мотивы и обстоятельства преступления.

20 июня сообщалось, что суд в Воронеже огласил приговор в отношении местного жителя, который взял в заложники новорожденную дочь сожительницы и угрожал вместе с ней выпрыгнуть из окна.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

      Россияне резко захотели попробовать отдых в одной из самых закрытых стран

      Трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета

      На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

      Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ

      В России появился чумовой капитал

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше