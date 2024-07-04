Полиция освободила захваченного вооруженным преступником российского пенсионера

В Орловской области полиция освободила пенсионера, захваченного преступником

В Орловской области полицейские освободили 87-летнего местного жителя, которого захватил вооруженный ножом мужчина. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Пенсионера взяли в заложники в поселке Голубки Мценского района. Правоохранительные органы сначала вели переговоры с захватчиком, однако они не увенчались успехом. Тогда было решено провести спецоперацию по освобождению пожилого мужчины, в ходе которой силовик прицельным выстрелом ранил подозреваемого. Его увезли в больницу.

Врачи оказывают медицинскую помощь пенсионеру. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют мотивы и обстоятельства преступления.

20 июня сообщалось, что суд в Воронеже огласил приговор в отношении местного жителя, который взял в заложники новорожденную дочь сожительницы и угрожал вместе с ней выпрыгнуть из окна.