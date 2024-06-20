Россиянин взял в заложники ребенка сожительницы и попал в колонию на 11 лет

Суд в Воронеже дал 11 лет мужчине, взявшему в заложники новорожденную девочку

Суд в Воронеже огласил приговор в отношении местного жителя, который взял в заложники новорожденную дочь сожительницы и угрожал вместе с ней выпрыгнуть из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Воронежской области.

Мужчину признали виновным по статье 206 («Захват заложника») Уголовного кодекса РФ. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, первые пять из которых он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся шесть — в колонии строгого режима.

По данным следствия, все произошло в июне 2022 года в квартире одного из жилых домов Воронежа. Между осужденным и сожительницей произошел конфликт, в ходе которого первый избил женщину. После этого потерпевшая заявила о намерении расстаться с мужчиной и попросила его покинуть жилище, в ответ на что тот захватил в заложники ее новорожденного ребенка и угрожал вместе с ним выпрыгнуть из окна 14 этажа.

Своими действиями злоумышленник хотел заставить сожительницу передумать. Девочку смогли освободить прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов с применением к мужчине физической силы и спецсредств.

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