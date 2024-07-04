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06:02, 4 июля 2024Бывший СССР

Получивший российское гражданство украинский танкист рассказал о своих планах

Украинский танкист Лихачев заявил, что хочет завести семью и работать лесничим

Фото: Jochen van Wylick / Unsplash

Угнавший танк Т-64 украинский танкист Максим Лихачев рассказал о своих планах. Он сообщил РИА Новости, что хочет завести семью и работать лесничим.

Лихачев сдался российским военным в конце мая 2024 года под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном танке Т-64.

«Новая жизнь, стремление куда-то, семья. Будем иметь семью, детей, все будет хорошо», — высказался он. Танкист заявил, что ему уже поступают предложения о работе, но сам он «хотел бы работать в сфере охраны природы».

Ранее Максим Лихачев получил гражданство России. Он рассказал, что с нетерпением ждал возможности получить российский паспорт, отметив, что ждал этого долгие годы.

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      Маргарита Пименова
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