ТАСС: угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России

Украинский Т-64 на выставке трофейной техники ВСУ на Поклонной горе в Москве. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Угнавший Т-64 украинский танкист Максим Лихачев получил гражданство России. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», — поведал собеседник агентства.

Сам Лихачев в беседе с ТАСС подчеркнул, что с нетерпением ждал возможности получить российский паспорт. «К этому я шел долгие годы. Очень волнительно и радостно понимать, что я стал частью общества свободной и сильной страны, где есть место помощи тем, кто в ней нуждается», — сказал бывший украинский военный.

В середине июня сообщалось, что Лихачев подал документы на получение российского гражданства.

Лихачев сдался российским военным в конце мая под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном танке Т-64.