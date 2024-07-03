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05:03, 4 июля 2024Бывший СССР

Угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России

ТАСС: угнавший Т-64 украинский танкист получил гражданство России
Украинский Т-64 на выставке трофейной техники ВСУ на Поклонной горе в Москве

Украинский Т-64 на выставке трофейной техники ВСУ на Поклонной горе в Москве. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Угнавший Т-64 украинский танкист Максим Лихачев получил гражданство России. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«Максим Лихачев получил российский паспорт и теперь является гражданином Российской Федерации», — поведал собеседник агентства.

Сам Лихачев в беседе с ТАСС подчеркнул, что с нетерпением ждал возможности получить российский паспорт. «К этому я шел долгие годы. Очень волнительно и радостно понимать, что я стал частью общества свободной и сильной страны, где есть место помощи тем, кто в ней нуждается», — сказал бывший украинский военный.

В середине июня сообщалось, что Лихачев подал документы на получение российского гражданства.

Лихачев сдался российским военным в конце мая под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном танке Т-64.

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      Марина Совина
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