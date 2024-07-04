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16:47, 4 июля 2024Мир

Словакия призвала не провоцировать эскалацию конфликта с Россией по Украине в НАТО

Пеллегрини призвал к сдержанности по вопросу возможного приема Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Дабы не спровоцировать эскалацию напряжения между Россией и Западом, нужно проявлять сдержанность по вопросу возможного приема Украины в состав НАТО. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РИА Новости.

«Президент [Польши Анджей Дуда], возможно, за поощрение скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы, скорее, призываем к сдержанности, чтобы случайно излишним стимулированием Украины к тому, чтобы она стала членом, или начала переговоры [о вступлении], еще более не эскалировать напряжение», — сказал он после переговоров с польским коллегой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что хотел бы получить на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне «что-то похожее» на приглашение в НАТО. По его словам, приняв такое решение, страны альянса продемонстрировали бы, что «не боятся» президента России Владимира Путина. При этом Зеленский усомнился в том, что это произойдет.

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      Виктория Кондратьева
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