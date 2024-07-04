Туристка пообщалась с американцами в США и описала их словами «хотят чаще бывать в России»

Российская путешественница Марина Ершова пообщалась с семьей американцев в США и выяснила, что они хотят чаще бывать в России. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в процессе разговора она не услышала негативных высказываний в адрес ее соотечественников. «Наоборот, американцы считали и считают россиян очень трудолюбивыми, что у нас красиво звучит речь, а также что мы большая страна с огромными лесами», — отметила она.

Ершова добавила, что ее знакомые были в Германии и жаловались на немцев, сочтя их хмурыми и агрессивными. «Американцы — очень толерантный народ, и они привыкли к позитивному общению, пусть хоть эти улыбки считаются неискренними и по большей части натянутыми», — такими словами путешественница свои впечатления.

Другая тревел-блогерша из России рассказала, что у нее возникли проблемы при выборе еды в США. По ее опыту, в стране сложно найти рестораны с полезной и нежирной пищей.