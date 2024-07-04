В Госдуме раскрыли подробности о вручении повесток в осенний призыв

Картаполов: в осенний призыв в большинстве регионов останутся бумажные повестки

В ходе осеннего призыва 2024 года, который стартует 1 октября и продлится до 31 декабря, в большинстве регионов России срочникам продолжат вручать бумажные повестки. Подробности о грядущей призывной кампании раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует ТАСС.

«Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом — то есть использование бумажных повесток — оно останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал депутат.

Он добавил, что реестр военнообязанных также планируется запустить осенью.

Ранее стало известно, что в реестр воинского учета внесут данные о недвижимости и транспорте военнообязанных граждан, включая воздушные и водные средства передвижения. Помимо этого, в перечень попадет информация о пересечении российской границы и наличии иностранного подданства. Всего в реестре будет 47 пунктов. Система позволит в режиме онлайн вносить информацию о военнообязанных, доступ к которой будет как у сотрудников военкоматов, так и у гражданских.