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16:53, 4 июля 2024Россия

В Госдуме раскрыли подробности о вручении повесток в осенний призыв

Картаполов: в осенний призыв в большинстве регионов останутся бумажные повестки
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ходе осеннего призыва 2024 года, который стартует 1 октября и продлится до 31 декабря, в большинстве регионов России срочникам продолжат вручать бумажные повестки. Подробности о грядущей призывной кампании раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, которого цитирует ТАСС.

«Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом — то есть использование бумажных повесток — оно останется в подавляющем большинстве субъектов», — сказал депутат.

Он добавил, что реестр военнообязанных также планируется запустить осенью.

Ранее стало известно, что в реестр воинского учета внесут данные о недвижимости и транспорте военнообязанных граждан, включая воздушные и водные средства передвижения. Помимо этого, в перечень попадет информация о пересечении российской границы и наличии иностранного подданства. Всего в реестре будет 47 пунктов. Система позволит в режиме онлайн вносить информацию о военнообязанных, доступ к которой будет как у сотрудников военкоматов, так и у гражданских.

ЖЗЛ
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