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23:07, 4 июля 2024Мир

В МИД России отреагировали на заявление Telegraph об F-16

Мирошник задал три вопроса авторам публикации Telegraph об F-16
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: INQUAM PHOTOS/George Calin / Reuters

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России задал три вопроса авторам издания The Telegraph по поводу их статьи об истребителях F-16. На публикацию он отреагировал в своем Telegram-канале.

«С чего бы такие прозрения?! Даже сильно спрятанные и собранные по всей восточной Европе Сушки стали заканчиваться? А потери F-16 больно ударят по рейтингу их производителей?!» — написал Мирошник.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что российские войска смогут уничтожить переданные Украине F-16 сразу после их прибытия на аэродромы.

В июне французское издание Midi Libre писало, что российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» сделают обещанные Киеву истребители F-16 бесполезными. Из-за российской ПВО F-16 придется летать на минимальных высотах.

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      Евгений Силаев
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