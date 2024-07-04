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16:24, 4 июля 2024Россия

В Москве на пересдачу ЕГЭ в резервный день пришли школьники с высокими баллами

Заммэра Ракова: на пересдачу ЕГЭ в Москве пришли школьники с высокими баллами

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве в первый резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) большинство школьников пришли на пересдачу, уже имея высокие баллы. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова при посещении школы №2030.

Ракова напомнила, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с 2024 года школьники могут пересдать экзамен по одному предмету при любом результате. Ранее эта возможность была доступна только выпускникам, не справившимся с итоговой работой по русскому языку и математике.

По словам Раковой, в резервные дни 4 и 5 июля более 10 тысяч московских школьников решили воспользоваться возможностью и улучшить свой результат за ЕГЭ. При этом среди пересдающих экзамен присутствуют 27 школьников, получивших более 91 балла.

«Есть даже школьники с 98 и 99 баллами! Такой энтузиазм и целеустремленность не может не вызывать уважения и восхищения, и мы желаем этим ребятам большого успеха! Благодаря возможности пересдать экзамен, ребята чувствуют себя более спокойно. Надеемся, что эта инициатива приживется и позволит ребятам более комфортно проходить этот непростой период», — сказала заммэра.

Всего в 2024 году ЕГЭ сдавали более 87 тысяч московских школьников. Серьезных нарушений в ходе сдачи экзамена не зафиксировали. Отмечается, что в Москве ежегодно растет число выпускников, получивших за итоговую аттестацию 100 баллов, и уменьшается количество не справившихся с ЕГЭ.

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      Сергей Истомин
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