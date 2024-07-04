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16:55, 4 июля 2024Моя страна

В России создали «умную кормушку» для рыб

В Волгограде создали уникальную систему для кормления рыб

Фото: Unsplash

Разработчики из Волгоградского государственного технического университета (ГТУ) создали уникальную технологию кормления рыб. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Российские специалисты назвали устройство «умной кормушкой». Она не только позволит снизить затраты на корм, но и сократит время мониторинга пруда, что поможет повысить рентабельность рыбных хозяйств.

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Отмечается, что система использует датчики для отслеживания параметров воды и в соответствии с показателями и потребностями рыб корректирует объем и время выдачи корма. Это также положительно сказывается на их росте и здоровье.

«Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода, — заявил автор проекта, аспирант ВолгГТУ, преподаватель ВПИ (филиала ВолгГТУ) Роман Борзин. — Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма».

Ранее в Самаре появился единственный в России и очень необычный «Умный дом бабочек» — пространство, где сочетаются традиционные и современные технологии для наблюдения за одним из самых красивых отрядов насекомых.

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      Фариза Бацазова
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