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12:57, 4 июля 2024Россия

В России вернувшийся из госпиталя боец СВО угрожал соседям и плескался бензином

В Петербурге боец СВО угрожал соседям и плескался бензином, его усмирила полиция

Фото: Денис Гуков / РИА Новости

В Калининском районе Санкт-Петербурга боец специальной военной операции (СВО), вернувшийся из госпиталя, угрожал соседям и плескался бензином. Усмирять 31-летнего россиянина пришлось полиции, стало известно «Фонтанке».

Один из очевидцев отметил, что мужчина и раньше имел проблемы с законом, поэтому соседи не надеялись на его изменение после фронта. Накануне военный бросался с отверткой на жильцов дома, разливал бензин вокруг и на себя, грозился всех поджечь.

Соседям дважды пришлось вызывать сотрудников правопорядка. Прибыв первый раз, оперативники не нашли нарушителя спокойствия. Позже бойца удалось схватить. Санитары сделали ему седативный укол и увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники караоке-бара предложили участнику спецоперации заплатить двойной депозит за проход.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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