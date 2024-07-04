В России вернувшийся из госпиталя боец СВО угрожал соседям и плескался бензином

В Петербурге боец СВО угрожал соседям и плескался бензином, его усмирила полиция

В Калининском районе Санкт-Петербурга боец специальной военной операции (СВО), вернувшийся из госпиталя, угрожал соседям и плескался бензином. Усмирять 31-летнего россиянина пришлось полиции, стало известно «Фонтанке».

Один из очевидцев отметил, что мужчина и раньше имел проблемы с законом, поэтому соседи не надеялись на его изменение после фронта. Накануне военный бросался с отверткой на жильцов дома, разливал бензин вокруг и на себя, грозился всех поджечь.

Соседям дважды пришлось вызывать сотрудников правопорядка. Прибыв первый раз, оперативники не нашли нарушителя спокойствия. Позже бойца удалось схватить. Санитары сделали ему седативный укол и увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники караоке-бара предложили участнику спецоперации заплатить двойной депозит за проход.