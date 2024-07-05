24-летняя блогерша Дина Саева снялась в распахнутой кофте без бюстгальтера

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала несколько кадров, на которых гуляет в солнечную погоду. На одном из них она предстала в распахнутой белой кофте с капюшоном и молнией.

При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и одежда частично обнажила ее грудь. В то же время она распустила уложенные волнами волосы, подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ бордовым карандашом.

Ранее в июле Дина Саева покаталась на велосипеде в топе-бандо и шортах-трусах.