Экс-солист «На-На» оценил возможность тайного возвращения Пугачевой в Россию

Экс-солист «На-На» Левкин: Пугачева не вернется в Россию

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оценил возможность тайного возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. Его слова приводит MK.RU.

Артист заявил, что для исполнительницы закрыта обратная дорога в страну. «Я думаю, что она не вернется. Это мое личное ощущение. По всем ситуациям, которые происходят в последнее время вокруг нее, скорее всего, она не вернется», — отметил он.

Левкин добавил, что не в курсе жизни Пугачевой за рубежом. «У меня нет времени следить за Аллой Борисовной», — признался он.

Ранее стало известно, что Пугачева, которая проживает на Кипре, почти перестала выходить из дома. По словам источника, сейчас артистка находится с семьей брата юмориста и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).