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19:23, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Гость интервью Собчак признался в обмане телеведущей

Юморист Калайджян признался, что обманул Собчак перед интервью
Артем Калайджян

Артем Калайджян. Кадр: Пожалуйста, не рассказывай! / RuTube

Российский юморист, звезда интернет-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян заявил, что обманул телеведущую и журналистку Ксению Собчак перед интервью с ней. В этом он признался в выпуске шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», доступном на Rutube.

Юморист вспомнил, что перед беседой его друзьям позвонила Собчак. Она попыталась узнать у них эксклюзивную подробность из жизни комика, чтобы спросить о ней во время интервью. Калайджян попросил сказать журналистке, что он якобы жил в детдоме в Краснодарском крае и не знает своих настоящих родителей.

Уже во время интервью Собчак попыталась затронуть эту тему. Она заявила, что в случае, если Калайджяну будет неприятно, съемку можно будет прекратить. Однако гость рассмеялся, когда ведущая задавала вопросы о детдоме. «Не могу я, не удержался. Надо было дожать. (...) Она же мощная такая журналистка. Они такую информацию должны проверять», — сказал он.

Ранее Калайджян назвал главный вывод после интервью с Собчак. После беседы с журналисткой комик понял, что никому нельзя доверять.

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