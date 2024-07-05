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16:21, 5 июля 2024Экономика

Назван способ заменить кондиционер в квартире морозилкой

Эксперт Духовников: кондиционер можно заменить морозильной камерой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кондиционер в квартире можно заменить морозильной камерой. Простые способы охладить жилье назвал инженер-строитель Дмитрий Духовников в интервью газете «Взгляд».

Для этого нужно смочить одежду и положить ее в морозилку перед тем, как надеть. По словам эксперта, вещи остаются холодными примерно полчаса. Этого времени как раз хватает на то, чтобы успел остыть еще один комплект одежды. Духовников отметил, что научился этому методу в Израиле, где температура выше, чем в России.

Также инженер посоветовал к полудню и до самого спада жары занавешивать окна плотными шторами, а окна, выходящие на восток, занавешивать с вечера. Кроме того, можно наклеить на окна светоотражающую пленку. Не стоит забывать и про вентиляторы.

Ранее россиянам рекомендовали использовать фольгу, чтобы охладить квартиру в жару.

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      Александра Качан
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