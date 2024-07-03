Назван способ охладить квартиру без кондиционера

«Вечерняя Москва»: охладить квартиру без кондиционера поможет фольга

Охладить квартиру в жаркое время года можно без кондиционера. Способы сделать это назвали эксперты издания «Вечерняя Москва».

В первую очередь необходимо преградить путь солнечным лучам, который попадают в жилье через окна. Сделать это можно с помощью плотных штор из светлой ткани, которые хорошо отражают свет, или blackout штор. Подойдут также железные и тканевые жалюзи, способные задержать до 90 процентов света. Из менее эстетичных вариантов — фольга или зеркальная пленка.

Заменить кондиционер можно вентилятором. Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется поставить перед вентилятором емкость со льдом или бутылки с холодной водой. Благодаря холодным испарением комната охладится. Помочь могут также увлажнители воздуха и обычный распылитель, наполненный холодной водой.

Эксперты советуют проветривать помещение по ночам, не забывать про влажную уборку холодной водой и меньше пользоваться бытовой техникой. Кроме того, лучше избавиться от лишних текстильных изделий, таких как ковры и пледы, так как они притягивает тепло. Также можно завести комнатные растения, способствующие прохладе в помещении.

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