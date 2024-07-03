Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 3 июля 2024Экономика

Назван способ охладить квартиру без кондиционера

«Вечерняя Москва»: охладить квартиру без кондиционера поможет фольга

Фото: Jarek Ceborski / Unsplash

Охладить квартиру в жаркое время года можно без кондиционера. Способы сделать это назвали эксперты издания «Вечерняя Москва».

В первую очередь необходимо преградить путь солнечным лучам, который попадают в жилье через окна. Сделать это можно с помощью плотных штор из светлой ткани, которые хорошо отражают свет, или blackout штор. Подойдут также железные и тканевые жалюзи, способные задержать до 90 процентов света. Из менее эстетичных вариантов — фольга или зеркальная пленка.

Заменить кондиционер можно вентилятором. Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется поставить перед вентилятором емкость со льдом или бутылки с холодной водой. Благодаря холодным испарением комната охладится. Помочь могут также увлажнители воздуха и обычный распылитель, наполненный холодной водой.

Эксперты советуют проветривать помещение по ночам, не забывать про влажную уборку холодной водой и меньше пользоваться бытовой техникой. Кроме того, лучше избавиться от лишних текстильных изделий, таких как ковры и пледы, так как они притягивает тепло. Также можно завести комнатные растения, способствующие прохладе в помещении.

Ранее москвичам назвали срок окончания жары. Согласно прогнозам, в столице похолодает к выходным.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше