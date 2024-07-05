Песков подтвердил переговоры Путина и Обрана по Украине

Песков: среди тем для переговоров Путина и Орбана будет конфликт на Украине

Конфликт на Украине будет одной из тем, которые обсудят президент России Владимир Путин и премьер-министр Виктор Орбан на переговорах в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает журналист Павел Зарубин в своем канале Telegram.

«Сегодня пройдут переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана. Конфликт на Украине в том числе будет одной из тем для обсуждений», — отметил Песков.

Глава венгерской дипломатии прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Его пресс-секретарь Берталан Хаваши отметил, что Орбан прибыл в рамках своей «миротворческой миссии для обсуждения украинского кризиса».