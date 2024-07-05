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18:11, 5 июля 2024Мир

Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

Переговоры главы РФ Путина и премьера Венгрии Орбана завершились в Кремле
СюжетВыборы президента России 2024

Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлением после переговоров в Москве. В рамках встречи лидеры обсудили в том числе способы урегулирования конфликта на Украине. Путин раскрыл подробности переговоров, отметив, что этот диалог был своевременным и полезным для обеих сторон.

«Безусловно, состоялся обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальной международной повестке, в том числе и по украинскому кризису. Мы с премьером Орбаном обсудили возможные пути его урегулирования», — отметил российский лидер.

Орбан прибыл в Москву в рамках миротворческой миссии

В ходе встречи с Путиным венгерский премьер-министр также рассказал ему о недавнем визите в Киев и переговорах с украинским руководством, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он предлагал украинскому лидеру прекратить огонь для начала мирных переговоров.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

Однако, как отметил Путин, Киев не допускает мысли о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения. «Если Украина прекратит режим военного положения, им придется проводить президентские выборы, а там шансы у нынешних властей близки к нулю», — отметил президент России.

Орбан обсудил с Путиным наиболее короткий путь к достижению мира на Украине и отметил, что позиции Москвы и Киева по этому вопросу очень далеки друг от друга. «Нужно сделать многое, чтобы приблизить завершение конфликта», — добавил он.

Путин выступил за окончательное завершение конфликта, а не за перемирие

Российский лидер напомнил об условиях, при которых страна готова пойти на мирные переговоры. В первую очередь Украина должна вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Путин подчеркнул, что конфликт должен быть полностью завершен, а не остановлен на время.

«Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима. Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — сказал президент.

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Украинское руководство обвинило Орбана в поездке в Москву без согласования

МИД Украины прокомментировал визит Орбана в Россию и его встречу с Путиным. В заявлении отмечается, что данное решение венгерский премьер-министр принял без согласования или координации с Украиной.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

Украинская сторона не одобряет подобных инициатив по урегулированию конфликта, так как считает, что никаких договоренностей об Украине без самой Украины произойти не может, говорится в заявлении. Кроме того, в МИД отметили, что для мирных переговоров подходят только шаги, предложенные Зеленским на саммите в Швейцарии.

Также недовольство высказывали дипломаты и высокопоставленные лица Евросоюза. Они считают, что визит Орбана в Россию «подрывает усилия ЕС по наказанию и изоляции Москвы».

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      Маргарита Миронова
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