Россияне выловили из моря косулю и показали ей дорогу в лес

Детеныш косули приплыл по морю на остров Русский и потерялся в Приморском крае

Жители российского региона выловили из моря детеныша косули — представителя рода небольших оленей. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shkota News.

По данным канала, инцидент произошел на острове Русский. О найденном в воде парнокопытном сообщили сотрудники проката каяков и досок для САП-серфинга, расположенного в районе Пороховога погреба № 13, являющегося частью Владивостокской крепости.

«Сегодня в клуб, прямо из моря, прямо на пляж проката, приплыла косуля. Ее встретила Оля и спасла от обалдевшего Рыжего (кличка собаки — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили они.

Неравнодушные россияне вытащили животное на берег, взяли его на руки и понесли в сторону леса. На видеозаписи видно, что детеныш косули, вероятно, из-за испуга громко кричит. Дикой козочке показали дорогу в лес и отпустили в дикую природу.

Как именно косуля оказалась в воде неизвестно, однако интернет-пользователи предположили, что она могла спасаться от хищника и заблудиться.

Ранее сообщалось, что крупный остров Русский, расположенный в километре от Владивостока в Японском море, станет домом для амурских тигров, занесенных в Красную книгу России. Переселенцев будет пятеро: два самца и три самки. Это будут тигры, которых нельзя выпустить в дикую природу по состоянию здоровья.