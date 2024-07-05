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15:43, 5 июля 2024Россия

Россиянин сбил ребенка и заявил о подставе

В Новосибирске водитель сбил ребенка и заявил, что его подставили

В Новосибирске водитель сбил 12-летнего мальчика и заявил о подставе. По его словам, ребенка ему якобы бросили на капот. Инцидент попал на видео, ролик публикует 360.RU.

Как рассказал изданию отец пострадавшего ребенка, семья отдыхала на даче, а когда они вернулись с пляжа неподалеку, он пошел открывать ворота на участок и в этот момент услышал шум — машина сбила его сына.

«Товарищ проехал, он не тормозил. Сына ударил, он на лодку отлетел. Они поехали в больницу, а я подбежал к этому другу, выхватил ключ, чтобы он не сбежал. (...) [Он] начал кричать, что мы его подставили, что чуть ли не бросили ребенка на капот, чтобы взять с него деньги», — рассказал собеседник издания, уточнив, что медосвидетельствование показало превышение содержания алкоголя в крови водителя в пять раз.

После аварии у мальчика обнаружили смещение позвонков в шейном отделе, сейчас он проходит лечение.

По факту произошедшего глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Зеленоградске водитель сбил женщину, хотел уехать, но его остановил очевидец — мужчина буквально выволакивал нарушителя из салона автомобиля на ходу.

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      Елена Торубарова
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