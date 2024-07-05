В России прохожий выволок из уезжающей машины водителя после ДТП и попал на видео

В Зеленоградске водитель сбил женщину, хотел уехать, но его остановил очевидец

В Зеленоградске прохожий выволок из уезжающей машины водителя после ДТП. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, водитель сбил женщину, хотел уехать, но его остановил очевидец, который буквально выволакивал его из салона автомобиля на ходу. Пострадавшую спасти не удалось.

На кадрах видно, как автомобиль делает несколько резких маневров — выезжает задним ходом с тротуара, разворачивается, снова заезжает на тротуар. Машину начинает кружить, и в этот момент проходящий мимо мужчина бросается к автомобилю, чтобы остановить водителя и нарушающее правила транспортное средство. Когда приехала полиция, от медосвидетельствования мужчина отказался. В отношении него возбудили уголовное дело.

Как пишет Amber Mash, на водителя неоднократно составляли административные протоколы за распитие и нахождение в наркотическом опьянении в общественных местах, а также выписывали штрафы за превышение скорости.

Ранее в Благовещенске минивэн сбил девять пешеходов на тротуаре. Как сообщили очевидцы, устроивший ДТП мужчина был пьян. Против водителя возбудили уголовное дело.