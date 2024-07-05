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11:24, 5 июля 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Фото: @vika_z99

Бортпроводница российской авиакомпании «Азимут» сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позировала в черном платье с коротким рукавом, дополнив образ оранжевым шейным платком и собрав в пучок волосы.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Красивая дама», «Очень милая», «Совершенно великолепная», «Прекрасная бабочка», «Красавица», — написали они.

Ранее стюардесса назвала несколько неочевидных причин, по которым пассажира могут отстранить от рейса до взлета самолета. По словам бортпроводницы, первый возможный повод не пустить туриста в самолет — болезненный вид.

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      Фариза Бацазова
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