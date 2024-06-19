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17:24, 19 июня 2024Путешествия

Стюардесса назвала неочевидные причины для выдворения пассажира с рейса

NYP: стюардесса назвала болезненный вид возможной причиной недопуска на рейс

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Стюардесса назвала несколько неочевидных причин, по которым пассажира могут отстранить от рейса до взлета самолета. Об этом она рассказала в соцсетях, сообщает New York Post (NYP).

По словам бортпроводницы, первый возможный повод не пустить туриста в самолет — болезненный вид. «Если во время посадки бортпроводник почувствует, что вас тошнит и вот-вот вырвет, он может отказать вам в посадке», — объяснила она. Также недопуску на рейс может послужить слишком пьяный вид путешественника.

Кроме того, человека могут не пропустить в салон самолета, если он заходит на посадку босиком. Аналогичное правило, как отметила стюардесса, действует для тех, от кого исходит неприятный запах.

Ранее бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила пользователей сети. Сотрудница перевозчика позирует на камеру в темно-синем пиджаке и голубом платье.

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      Марк Успенский
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