Сбер подтвердил рейтинг ESG-АА от АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Сберу рейтинг ESG-АА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Сберу рейтинг ESG-АА на уровне ESG-2. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Сбера.

Рейтинг такого уровня является наивысшим среди присвоенных АКРА на российском рынке. Он означает, что Сбер уделяет повышенное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

В агентстве отметили, что банк отличился политиками, процедурами и измеримыми показателями эффективности в области управления ключевыми отраслевыми ESG-рисками, высоким уровнем соответствия лучшим практикам, а также наличием в структуре портфеля кредитов, предоставленных в целях реализации «зеленых», адаптационных и социальных проектов.

АКРА высоко оценило расширение линейки онлайн-услуг и цифровых сервисов, поддержку федеральных и региональных природоохранных проектов, реализацию собственных экопрограмм. Агентство обратило внимание на наличие льготных продуктов для уязвимых и особых категорий клиентов, вклад в развитие социальной сферы регионов присутствия и стопроцентный охват обучения сотрудников.

«Интеграция повестки в бизнес-процессы в Сбере находится на очень высоком уровне: 95 процентов ESG-факторов, включенных в оценку, соответствует лучшим мировым практикам», — констатировала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. По ее словам, в этом году в рейтинг добавлено большое количество новых критериев по социальной компоненте: например, наличие специализированных финансовых продуктов и сервисов, охват сотрудников программой ДМС, сотрудничество с вузами. «По ним Сбер показал полное соответствие и получил высокие оценки. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, совершенствуя наши практики для устойчивого развития страны, на благо каждого её жителя. Это основа нашей новой человекоцентричной стратегии», — указала она.

Банк получил максимальный балл по блоку корпоративного управления, кибербезопасности и защите персональных данных. Лучшими практиками корпоративного управления Сбера были признаны высокий профильный опыт работы коллегиальных органов, открытое взаимодействие с инвесторами и заинтересованными сторонами, а также эффективная стратегия корпоративного управления.