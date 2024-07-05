Сотрудников российского санатория обвинили в массовом заражении отдыхающих гепатитом C

Сотрудников санатория в Нальчике обвинили в заражении отдыхающих гепатитом C

В Нальчике сотрудников частного санатория обвинили в заражении семерых отдыхающих гепатитом C. Об этом пишет Telegram-канал юридической организации «Юраптека».

Как стало известно, все пострадавшие проходили лечение в санатории осенью 2023-го и заплатили за него по 25 тысяч рублей. Через некоторое время у них диагностировали гепатит С в острой форме.

О том, что в одном из санаториев Нальчика семеро отдыхающих заразились вирусным заболеванием, Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике сообщил в декабре 2023 года, однако не уточнил, о какой болезни идет речь. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Помимо этого, проверка Роспотребнадзора выявила в санатории многочисленные нарушения.

По информации «Юраптеки», специалисты не исключили многократное использование одноразовых шприцов. Обвинения предъявили руководителю и двум сотрудникам частного санатория. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее житель Казани обвинил врачей детской больницы в заражении его четырехлетнего сына стрептококком — бактерией, которая приводит к гнойным воспалениям. Как рассказал россиянин, в декабре 2022 года у мальчика появилась сыпь и поднялась температура до 41 градуса. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи дали ребенку половину таблетки парацетамола и натерли водой. В поликлинике ребенка обследовали и сделали уколы от аллергии. Через несколько дней у дошкольника опухли конечности и его поместили в реанимацию, где мальчик впал в кому.