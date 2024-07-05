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19:23, 5 июля 2024Наука и техника

Созданы искусственные дендриты мозга

Nature Electronics: создана имитирующая дендриты мозга нейроморфная система

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Университета Цинхуа в Китае создали новую нейроморфную вычислительную архитектуру, имитирующую синапсы и древовидную структуру дендритов биологического мозга. Работа опубликована в журнале Nature Electronics.

Новая система была реализована с использованием вычислительной модели многозатворных кремниевых нанопроволочных транзисторов с ионно-легированными пленками, полученными методом золь-гель. Пленка имитирует дендритные ветви, позволяя легированным ионам двигаться подобно ионам в нейронных отростках. При этом ток внутри транзистора модулируется подобно тому, как происходят изменения потенциала действия (нейронного сигнала) в мембране дендрита.

Устройство, названное дендристором, проявляет нелинейные свойства и избирательность направления. Большинство нейроморфных устройств, представленных до сих пор, имитировали синаптические процессы, связанные с обучением, и воспроизводили генерацию потенциалов действия. В этих исследованиях дендриты рассматривались как простые линии передачи, тем самым игнорировались функции, связанные с их уникальной морфологией.

Также была представлена искусственная система с тихими синапсами, где синаптические входы активируются только при достижении определенного порога, что улучшает способность системы различать направления движущихся стимулов, как это происходит в сетчатке и зрительной коре.

Результаты исследования могут открыть новые пути для проектирования нейроморфных систем на основе полупроводниковых устройств. В частности, предложенный учеными дизайн, вдохновленный мозгом, может способствовать разработке новых устройств и инструментов ИИ, которые потребляют меньше энергии.

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      Александр Еникеев
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