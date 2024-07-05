В Британии завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент

В Великобритании завершилось голосование на выборах

В Великобритании завершилось голосование на всеобщих выборах в парламент. По итогам голосования Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране, пишет РИА Новости.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и проработали до 22:00 (00:00 мск). Британцы избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

После закрытия участков будут опубликованы первые результаты exit poll, начнется подсчет голосов. Объявление предварительных результатов следует ожидать не раньше утра пятницы, 6 июля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал вместе со своей женой на всеобщих парламентских выборах.

Согласно опросам, главная оппозиционная сила Великобритании — Лейбористская партия — может одержать уверенную победу на выборах и прекратит главенство консерваторов, которые находились у власти последние 14 лет.

Ранее в посольства РФ в Лондоне заявили, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки.