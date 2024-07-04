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11:35, 4 июля 2024Мир

Премьер-министр Британии проголосовал на парламентских выборах

Telegraph: премьер Британии Сунак проголосовал на парламентских выборах
СюжетПарламентские выборы в Великобритании

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщает The Telegraph.

«Риши Сунак и [его супруга] Акшата Мурти проголосовали в избирательном округе премьер-министра», — говорится в материале.

Как отмечает издание, супруги пришли на избирательный участок на севере Англии вскоре после начала голосования. Их сфотографировали, когда пара прибыла в здание муниципалитета Кирби Сигстон в Норталлертоне, держась за руки.

Утром 4 июля в Великобритании начались досрочные выборы в Палату общин (нижнюю палату парламента). Согласно опросам, главная оппозиционная сила Великобритании — Лейбористская партия — одержит уверенную победу на выборах и прекратит главенство консерваторов, которые находились у власти последние 14 лет.

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      Виктория Кондратьева
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