Премьер-министр Британии проголосовал на парламентских выборах

Telegraph: премьер Британии Сунак проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проголосовал на всеобщих парламентских выборах. Об этом сообщает The Telegraph.

«Риши Сунак и [его супруга] Акшата Мурти проголосовали в избирательном округе премьер-министра», — говорится в материале.

Как отмечает издание, супруги пришли на избирательный участок на севере Англии вскоре после начала голосования. Их сфотографировали, когда пара прибыла в здание муниципалитета Кирби Сигстон в Норталлертоне, держась за руки.

Утром 4 июля в Великобритании начались досрочные выборы в Палату общин (нижнюю палату парламента). Согласно опросам, главная оппозиционная сила Великобритании — Лейбористская партия — одержит уверенную победу на выборах и прекратит главенство консерваторов, которые находились у власти последние 14 лет.