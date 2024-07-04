В Великобритании начинаются досрочные выборы в парламент. Изменят ли они британскую политику и отношения с Россией?

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Великобритании начнутся 4 июля

В четверг, 4 июля в Великобритании состоятся досрочные выборы в Палату Общин (нижнюю палату парламента). Лидер партии, получившей большинство мест, станет премьер-министром страны и сформирует новое правительство.

Данные соцопросов и политических аналитиков указывают на то, что главная оппозиционная сила Великобритании — Лейбористская партия — одержит уверенную победу на выборах и прекратит главенство консерваторов (тори), которые находились у власти последние 14 лет. CNN подчеркивает, что лейбористы лидируют в опросах общественного мнения на всеобщих выборах с конца 2021 года, и это преимущество было огромным на протяжении всей кампании.

Цифры (...) указывают либо на уверенную победу лейбористов, либо на победу настолько убедительную, что она будет означать практически полное уничтожение консерваторов CNN

Согласно опросу BBC от 2 июля 2024 года, поддержка лейбористов в среднем составляет 40 процентов, в то время как у тори она меньше почти в два раза — 21 процент. Популистская партия Reform UK отстает от консерваторов лишь на 5 пунктов, их рейтинг держится на отметке 16 процентов.

Почему премьер Риши Сунак назначил досрочные выборы?

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Риши Сунак объявил о намерении провести досрочные выборы в Великобритании 22 мая 2024 года. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию даже среди консерваторов.

Сейчас время для Великобритании выбирать свое будущее — решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности Риши Сунак премьер-министр Великобритании

По закону парламент должен был быть распущен не позднее 17 декабря 2024 года, а выборы должны были состояться через 25 дней, то есть не позднее 28 января 2025 года. Однако голосование перенесли. По информации The Times, на данное решение повлияла публикация данных об инфляции, которые свидетельствовали о снижении роста цен и возвращении инфляции к норме, что Сунак счел наименее плохим моментом для объявления досрочных выборов.

Однако профессор политологии в Университете Стратклайда Джон Кертис подчеркнул, что существует множество «спекулятивных теорий». Например, консерваторы якобы могли посчитать, что экономический прогноз не улучшится до конца года.

Фото: Harald von Radebrecht / Reuters

Согласно другой теории, тори решили перестраховаться на случай провала своей миграционной политики. Ожидается, что количество людей, пересекающих пролив Ла-Манш, чтобы проникнуть в Англию, значительно возрастет в летний период, что нанесло бы ущерб одному из основных направлений предвыборной кампании тори, обещавших решить проблему нелегальной миграции.

Лейбористская партия лидирует в опросах общественного мнения

Лейбористская партия лидирует в опросах общественного мнения и имеет преимущество в 20 пунктов, при этом разрыв не показывает признаков сокращения.

По данным опроса Telegraph-Savanta, почти половина населения заявила, что их впечатление о Сунаке ухудшилось во время кампании, включая 31 процент тех, кто голосовал за консерваторов в 2019 году.

Низкие рейтинги Консервативной партии связывают с рядом партийных скандалов, включая «ковидную вечеринку», которая привела к отставке премьера Бориса Джонсона, а также следующее за этим событием хаотичное шестинедельное пребывание на посту главы британского правительства Лиз Трасс.

Борис Джонсон Фото: Hollie Adams / Reuters

Влияние итогов выборов на политику Великобритании в отношении России

В преддверии вероятной смены британского правительства встал вопрос об изменении политики Лондона в отношении России. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Елены Харитоновой, победа лейбористов на парламентских выборах не изменит враждебную политику Британии в сторону Москвы. Она отметила, что политика лейбористов по российскому треку схожа с тори, поэтому ожидать «конструктивного переосмысления британо-российских отношений не стоит».

Вредоносные иностранные субъекты, продвигающие британские политические партии, политику и взгляды, которые соответствуют их повестке дня, — это еще один пример проблем во все более нестабильном киберпространстве XXI века, и это вызывает серьезную обеспокоенность во время предвыборной кампании Оливер Доуден заместитель премьер-министра Великобритании

Антироссийские настроения подтверждает и заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Доуден. Он заявил о «серьезной обеспокоенности» относительно сообщений о якобы вмешательстве России в британскую избирательную кампанию.

По его словам, Москва якобы использует страницы Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) для распространения поддержки лидера популистской партии «Reform UK» Найджела Фараджа. Он отметил, что это является «классическим примером российской стратегии».

Если вы недовольны правительством и находитесь в лагере сторонников Brexit и противников иммиграции, вам следует обратиться в Reform UK Джон Кертис профессор политологии в Университете Стратклайда

Партия Фараджа ранее носила название «Brexit Party» и выступала за выход Великобритании из Европейского союза. Предвыборная кампания популистов вызвала волну ура-патриотической риторики, сосредоточенной на вопросах миграции, и во многом способствовала росту популярности партии. Отмечается, что популисты способны побороться с консерваторами за второе место на выборах.

Как изменится (и изменится ли) внешняя политика Лондона в случае победы лейбористов?

Согласно опросу YouGov, почти 40 процентов граждан Великобритании считают тори и лейбористов очень схожими партиями, несмотря на то, что формально они в оппозиции друг другу.

Наибольшую схожесть респонденты видят во внешнеполитическом курсе партий, в частности, они транслируют одинаковую точку зрения на конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС (41 процент).

Внешнеполитический курс Консервативной и Лейбористской партии действительно схож. Однако теневой министр иностранных дел Великобритании, лейборист Дэвид Лэмми видит в нем проблемы. По его словам, 14 лет консервативного правительства нанесли ущерб влиянию Великобритании «в более разделенном и опасном мире», поэтому королевство должно наметить новый глобальный курс в рамках «прогрессивного реализма».

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Как сообщает CNBC, важнейшим направлением деятельности лейбористского правительства станет урегулирование деликатных отношений между мировыми сверхдержавами и геополитическими соперниками — США и Китаем.

Лейбористы будут стремиться сохранить так называемые особые отношения Британии с США, что также является частью внешнеполитической стратегии тори. Также и консерваторы, и лейбористы, вероятно, будут способствовать установлению более тесных рабочих отношений с Европейским союзом.

Лидер лейбористов Кир Стармер (...) готовится к транзакционным отношениям в случае победы Дональда Трампа. Между тем тори остаются приверженными будущему торговому соглашению между США и Великобританией, которое отделит торговлю страны от ЕС и защитит жизненно важные отрасли, а также «особые [торговые] отношения» Wilson Center

Кроме того, аналитики Wilson Center отмечают, что и лейбористы, и тори выразили полную поддержку Украине в конфликте с Россией. В обязательствах двух партий по обучению и поставке оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) нет никакой разницы.

Как проходят выборы в британский парламент?

В Великобритании, в отличие от большинства европейских стран, используется мажоритарная система относительного большинства, основанная на принципе «первый получает пост» (First-past-the-post) — кандидат, набравший больше всего голосов в своем избирательном округе, вне зависимости от того, превысил ли его результат порог в 50 процентов, становится членом парламента от этого округа.

650 мест в Палате Общин Великобритании (число соответствует количеству одномандатных избирательных округов)

Избирательным правом обладают люди, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Великобритании, а также Ирландии или стран Содружества наций. Гражданин не сможет проголосовать на выборах, если сидит в тюрьме или находится на принудительном лечении в психиатрической лечебнице. А вот пассивного избирательного права также нет и у нереабилитированных банкротов и граждан Содружества.

Стоит отметить, что на выборах 2024 года от избирателей впервые потребуют предъявлять на избирательном участке свое удостоверение личности с фотографией, например, паспорт, водительское удостоверение или именной проездной билет. Ранее процедура идентификации личности не требовалась.

На выборах побеждает партия, набравшая большинство мест, то есть 326 и больше. В случае победы лейбористов пост премьер-министра займет лидер партии Кейр Стармер. Если большинство наберут тори, должность премьера останется за Сунаком. Партия, занявшая второе место, станет оппозицией в парламенте. Также по результатам выборов может быть объявлен «подвешенный» парламент — ситуация, когда большинство не набирает ни одна партия. В таком случае партия, получившая большее количество голосов, сформирует коалиционное правительство.

Избирательные участки будут работать с 7 утра до 10 вечера. Результаты выборов обнародуют утром 5 июля.