Борис Джонсон выступил с речью для спасения своей партии от поражения

Bloomberg: Борис Джонсон впервые выступил в поддержку Консервативной партии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые выступил на предвыборном мероприятии с незапланированной речью в поддержку правящей Консервативной партии и призвал британцев не считать неизбежной победу оппозиционной Лейбористской партии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если эти опросы верны, не является ли полным безумием то, что мы вот-вот отдадим лейбористам супербольшинство в парламенте, которое они используют для того, чтобы сделать нас мальчиками на побегушках у Брюсселя?» — заявил политик.

Джонсон также призвал избирателей не отдавать свой голос правопопулистской партии Reform UK, лидером которой является Найджел Фарадж. Он выразил недоумение по поводу обвинений Фараджа в провоцировании Западом конфликта на Украине за счет обещаний принять Киев в НАТО и Европейский союз (ЕС), а также указывал на необходимость начала мирных переговоров.

20 июня стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять свой пост после всеобщих выборов в королевстве из-за провала Консервативной партии на голосовании. При таком сценарии он станет первым премьером, который ушел в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах.