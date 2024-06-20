В Британии предупредили о риске потери Сунаком поста премьера

Telegraph: Сунак рискует потерять пост премьера Британии из-за провала партии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять свой пост после всеобщих выборов в королевстве из-за провала своей партии на голосовании. Об этом предупреждает The Telegraph со ссылкой на данные проведенного для газеты опроса.

При таком сценарии Сунак станет первым премьером, который ушел в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах.

Как следует из результатов опроса, Консервативная партия, которую он возглавляет, получит 53 места в парламенте — почти в семь раз меньше, чем на прошедших в 2019 году выборах (356). Лейбористы же улучшат свой результат в два раза: с 202 мест до 516. Также прогнозируется укрепление позиций либеральных демократов: 50 мест против 10 пятью годами ранее.

В случае успеха лейбористов новым премьером может стать лидер партии Кир Стармер. Ранее он был теневым министром по вопросам Brexit и адвокатом-правозащитником.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.

30 мая британский парламент был распущен в преддверии досрочных парламентских выборов. Сунак отмечал, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».