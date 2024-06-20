Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 20 июня 2024Мир

В Британии предупредили о риске потери Сунаком поста премьера

Telegraph: Сунак рискует потерять пост премьера Британии из-за провала партии
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Leon Neal / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять свой пост после всеобщих выборов в королевстве из-за провала своей партии на голосовании. Об этом предупреждает The Telegraph со ссылкой на данные проведенного для газеты опроса.

При таком сценарии Сунак станет первым премьером, который ушел в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах.

Как следует из результатов опроса, Консервативная партия, которую он возглавляет, получит 53 места в парламенте — почти в семь раз меньше, чем на прошедших в 2019 году выборах (356). Лейбористы же улучшат свой результат в два раза: с 202 мест до 516. Также прогнозируется укрепление позиций либеральных демократов: 50 мест против 10 пятью годами ранее.

В случае успеха лейбористов новым премьером может стать лидер партии Кир Стармер. Ранее он был теневым министром по вопросам Brexit и адвокатом-правозащитником.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.

30 мая британский парламент был распущен в преддверии досрочных парламентских выборов. Сунак отмечал, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Их право». Выпровождение Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили в школе протокола

      Бездомный попросил у туриста денег и воткнул иглу ему в спину после отказа

      Монах расправился с мужчиной в храме при помощи ложки

      Роботы получили новые навыки через наблюдение

      В Киевской области сообщили о повреждении предприятия

      Россиянам рассказали об эмоциональном характере укрепления курса рубля

      Россиянин написал комментарий с призывом к свержению власти и попал под статью

      Школьницу до смерти замучили знакомые матери в российском регионе

      ФСБ задержала бывших сотрудников «Вектора» по подозрению в хищениях

      Взрыв разрушил торговый павильон в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше